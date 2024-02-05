На Закарпатье пограничники случайно сбили мужчин
Киев • УНН
Пограничники на Закарпатье во время поиска нарушителей границы случайно сбили мужчину. Работники ГПСУ сразу вызвали полицию и "скорую", которая доставила пострадавшего в районную больницу. Сейчас мужчина находится в реанимационном отделении.
На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда во время поиска нарушителей границы, случайно сбили мужчину. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, передает УНН.
Детали
Вчера 4 февраля на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда обнаружили лиц, которые двигались в сторону реки Тиса, по которой проходит государственная граница с Румынией.
Информация о возможном незаконном пересечении границы была предоставлена румынским пограничникам.
В то же время, во время поисковых мероприятий, на служебное авто Госпогранслужбы внезапно выскочил человек, который двигался от заградительного забора. В результате столкновения мужчина получил травмы
Отмечается, что пограничники сразу вызвали полицию и "скорую", которая доставила пострадавшего в районную больницу. Сейчас мужчина находится в реанимационном отделении.
Пограничники также рассказали, что впоследствии их румынские таки задержали нарушителей границы.
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Дополнение
Травмированный мужчина неоднократно попадал в поле зрения сотрудников пограничного отряда, как лицо, причастное к противоправной деятельности, связанной с переправкой лиц через государственную границу
В ведомстве пояснили, что сейчас по данному факту уведомлены другие правоохранительные органы и назначено служебное расследование. Проверка продолжается.
Также пограничники направили в Нацполицию сообщение об обнаружении признаков правонарушения, предусмотренного ст. 332 Уголовного Кодекса Украины "Организация незаконной переправки лиц через границу".
Напомним
На Буковине в Черновицкой области пограничники задержали трех нарушителей границы, продолжаются поиски переправщика. Чтобы задержать мужчин пограничникам пришлось стрелять воздух.
На Закарпатье пограничники случайно сбили мужчин
Пограничники на Закарпатье во время поиска нарушителей границы случайно сбили мужчину. Работники ГПСУ сразу вызвали полицию и "скорую", которая доставила пострадавшего в районную больницу. Сейчас мужчина находится в реанимационном отделении.
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