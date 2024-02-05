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На Закарпатье пограничники случайно сбили мужчин

На Закарпатье пограничники случайно сбили мужчин

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 17:35  •  15259 просмотра

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Пограничники на Закарпатье во время поиска нарушителей границы случайно сбили мужчину. Работники ГПСУ сразу вызвали полицию и "скорую", которая доставила пострадавшего в районную больницу. Сейчас мужчина находится в реанимационном отделении.

На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда во время поиска нарушителей границы, случайно сбили мужчину. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, передает УНН.

Детали 

Вчера 4 февраля на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда обнаружили лиц, которые двигались в сторону реки Тиса, по которой проходит государственная граница с Румынией.

Информация о возможном незаконном пересечении границы была предоставлена румынским пограничникам.

В то же время, во время поисковых мероприятий, на служебное авто Госпогранслужбы внезапно выскочил человек, который двигался от заградительного забора. В результате столкновения мужчина получил травмы 

- резюмировали в ведомстве.

Отмечается, что пограничники  сразу вызвали полицию и "скорую", которая доставила пострадавшего в районную больницу. Сейчас мужчина находится в реанимационном отделении.

Пограничники также рассказали, что впоследствии их румынские таки задержали нарушителей границы.

Двое мужчин попытались выехать за границу в обшивке багажника авто03 февраль 2024, 19:56 • 29766 просмотров

Дополнение

Травмированный мужчина неоднократно попадал в поле зрения сотрудников пограничного отряда, как лицо, причастное к противоправной деятельности, связанной с переправкой лиц через государственную границу

- заявили в ГПСУ.

В ведомстве пояснили, что сейчас по данному факту уведомлены другие правоохранительные органы и назначено служебное расследование. Проверка продолжается.

Также пограничники направили в Нацполицию сообщение об обнаружении признаков правонарушения, предусмотренного ст. 332 Уголовного Кодекса Украины "Организация незаконной переправки лиц через границу".

Напомним

На Буковине в Черновицкой области пограничники задержали трех нарушителей границы, продолжаются поиски переправщика. Чтобы задержать мужчин пограничникам пришлось стрелять воздух. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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