На Закарпатті пастухи знайшли гранату

"12 травня до оперативно-рятувальної служби Закарпаття надійшло повідомлення від жителів села Холмці, що в Ужгородському районі про те, що ними під час випасання худоби знайдено підозрілий предмет, що зовні нагадує вибухонебезпечний", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що на місце було скеровано фахівців групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення, які ідентифікували знахідку, як ручну гранату Ф-1 часів Другої світової війни.

У встановленому порядку рятувальники вилучили її та знищили шляхом контрольованого підриву у встановленому місці.

Нагадаємо, у Херсонській області поліцейські вилучили у п’яного водія мопеда гранату.