На Закарпатті пастухи знайшли гранату
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. На Закарпатті жителі села Холмці під час випасання худоби знайшли гранату. Про це повідомляє УНН із посилання на пресслужбу ГУ ДСНС України у Закарпатській області.
"12 травня до оперативно-рятувальної служби Закарпаття надійшло повідомлення від жителів села Холмці, що в Ужгородському районі про те, що ними під час випасання худоби знайдено підозрілий предмет, що зовні нагадує вибухонебезпечний", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що на місце було скеровано фахівців групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення, які ідентифікували знахідку, як ручну гранату Ф-1 часів Другої світової війни.
У встановленому порядку рятувальники вилучили її та знищили шляхом контрольованого підриву у встановленому місці.
Нагадаємо, у Херсонській області поліцейські вилучили у п’яного водія мопеда гранату.