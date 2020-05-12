На Закарпатье пастухи нашли гранату
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. На Закарпатье жители села Холмцы во время выпаса скота нашли гранату. Об этом сообщает УНН со ссылки на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области.
"12 мая в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило сообщение от жителей села Холмцы, что в Ужгородском районе о том, что ими во время выпаса скота обнаружен подозрительный предмет, внешне напоминающий взрывоопасный", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место были направлены специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения, которые идентифицировали находку, как ручную гранату Ф-1 времен Второй мировой войны.
В установленном порядке спасатели изъяли ее и уничтожили путем контролируемого подрыва в установленном месте.
Напомним, в Херсонской области полицейские изъяли у пьяного водителя мопеда гранату.