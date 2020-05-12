На Закарпатье пастухи нашли гранату

"12 мая в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило сообщение от жителей села Холмцы, что в Ужгородском районе о том, что ими во время выпаса скота обнаружен подозрительный предмет, внешне напоминающий взрывоопасный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место были направлены специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения, которые идентифицировали находку, как ручную гранату Ф-1 времен Второй мировой войны.

В установленном порядке спасатели изъяли ее и уничтожили путем контролируемого подрыва в установленном месте.

Напомним, в Херсонской области полицейские изъяли у пьяного водителя мопеда гранату.