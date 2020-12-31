На Закарпатті очікується підйом води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Рятувальники попередили, що 31 грудня – 1 січня на річках Закарпаття очікується підняття рівня води на 0,5-1,5 м. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС.
“31 грудня – 1 січня на річках Закарпаття очікується відновлення підвищень рiвнiв води на 0,5-1,5 м над поточними рівнями, без негативних наслідків. В нижній течії Боржави можливий початковий вихід води на заплаву”, - йдеться у повідомленні.
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