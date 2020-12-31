На Закарпатті очікується підйом води у річках

“31 грудня – 1 січня на річках Закарпаття очікується відновлення підвищень рiвнiв води на 0,5-1,5 м над поточними рівнями, без негативних наслідків. В нижній течії Боржави можливий початковий вихід води на заплаву”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті замерзло озеро Синевир.

Також нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода на Новий рік.