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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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На Закарпатье ожидается подъем воды в реках

Киев • УНН

 • 11474 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Спасатели предупредили, что 31 декабря - 1 января на реках Закарпатья ожидается повышение уровня воды на 0,5-1,5 м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

На Закарпатье ожидается подъем воды в реках

"31 декабря - 1 января на реках Закарпатья ожидается возобновление повышений уровней воды на 0,5-1,5 м над текущими уровнями, без негативных последствий. В нижнем течении Боржавы возможен начальный выход воды на пойму", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Закарпатье замерзло озеро Синевир.

Также напомним, синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год.

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