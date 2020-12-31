На Закарпатье ожидается подъем воды в реках
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Спасатели предупредили, что 31 декабря - 1 января на реках Закарпатья ожидается повышение уровня воды на 0,5-1,5 м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"31 декабря - 1 января на реках Закарпатья ожидается возобновление повышений уровней воды на 0,5-1,5 м над текущими уровнями, без негативных последствий. В нижнем течении Боржавы возможен начальный выход воды на пойму", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее на Закарпатье замерзло озеро Синевир.
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