На Закарпатті обвалилася будівля кінотеатру, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Закарпатській області у місті Виноградів обвалилася будівля кінотеатру, в результаті загинула одна людина. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
“14 травня близько 16:35 у місті Виноградів під час демонтажу будівлі недіючого кінотеатру стався обвал стіни та двох плит перекриття, внаслідок чого під завалом опинилося 2 особи”, — йдеться у повідомленні.
Рятувальники вивільнили одну людину з-під завалу та передали медпрацівникам у задовільному стані.
Однак о 17:15 ДСНС витягли з-під завалу тіло другої людини — медпрацівники констатували смерть.
Раніше УНН писав, що в центрі Одеси частково обвалився старовинний будинок.