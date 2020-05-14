На Закарпатті обвалилася будівля кінотеатру, є загиблий

“14 травня близько 16:35 у місті Виноградів під час демонтажу будівлі недіючого кінотеатру стався обвал стіни та двох плит перекриття, внаслідок чого під завалом опинилося 2 особи”, — йдеться у повідомленні.

Рятувальники вивільнили одну людину з-під завалу та передали медпрацівникам у задовільному стані.

Однак о 17:15 ДСНС витягли з-під завалу тіло другої людини — медпрацівники констатували смерть.

Раніше УНН писав, що в центрі Одеси частково обвалився старовинний будинок.