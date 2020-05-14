На Закарпатье обрушилось здание кинотеатра, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Закарпатской области в городе Виноградов обрушилось здание кинотеатра, в результате погиб один человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
"14 мая около 16:35 в городе Виноградов во время демонтажа здания недействующего кинотеатра произошел обвал стены и двух плит перекрытия, в результате чего под завалом оказалось 2 человека", - говорится в сообщении.
Спасатели освободили одного человека из-под завала и передали медработникам в удовлетворительном состоянии.
Однако в 17:15 спасатели вытащили из-под завала тело второго человека - медработники констатировали смерть.
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