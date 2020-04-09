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У центрі Одеси частково обвалився старовинний будинок

У центрі Одеси частково обвалився старовинний будинок

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. У центрі Одеси частково обвалився трьохповерховий будинок, який розташований біля Центрального парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

"О 10:12 надійшло повідомлення до служби порятунку про руйнування будинку на вулиці Канатній, 6. Встановлено, що було часткове зруйнування стіни трьохповерхового будинку. Площа руйнування склала близько 100 кв. м на рівні першого-третього поверху", - сказали у пресслужбі.

Зазначається, що постраждалих в результаті інциденту немає.

"Причини обвалу встановлюватимуть будівельні організації та правоохоронні органи", - розповіли у пресслужбі.

Також у департаменті інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міськради у Facebook відмітили, що у цьому будинку проводилися ремонтні роботи.

"Дана будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення і була раніше передана з Фонду держмайна у приватну власність. До обвалення там проводилися протиаварійні роботи, узгоджені з обласними відомствами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вже близько десяти років відома історія "будинку-вбивці" на вулиці Мілютенка, 23-А, у Києві. Цей будинок став відомим через багаторічну боротьбу місцевих жителів з грибками та пліснявою у будівлі. Наприкінці 2016 року стало відомо, що будинок мають демонтувати, а його жителів переселити до новобудов.

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