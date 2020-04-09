В центре Одессы частично обрушился старинный дом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В центре Одессы частично обрушился трехэтажный дом, который расположен возле Центрального парка культуры и отдыха имени Тараса Шевченко. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.
"В 10:12 поступило сообщение в службу спасения о разрушении дома на улице Канатной, 6. Установлено, что было частичное разрушение стены трехэтажного дома. Площадь разрушения составила около 100 кв. м на уровне первого-третьего этажа", - сказали в пресс-службе.
Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.
"Причины обвала будут устанавливать строительные организации и правоохранительные органы", - рассказали в пресс-службе.
Также в департаменте информации и связей с общественностью Одесского горсовета в Facebook отметили, что в этом доме проводились ремонтные работы.
"Данное здание является памятником архитектуры местного значения и оно было ранее передано из Фонда госимущества в частную собственность. До обрушения там проводились противоаварийные работы, согласованные с областными ведомствами", - говорится в сообщении.
Напомним, уже около десяти лет известна история "дома-убийцы" на улице Милютенко, 23-А в Киеве. Этот дом стал известен через многолетнюю борьбу местных жителей с грибками и плесенью в здании. В конце 2016 года стало известно, что дом должны демонтировать, а его жителей переселить в новостройки.