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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 47159 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 55980 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В центре Одессы частично обрушился старинный дом

В центре Одессы частично обрушился старинный дом

Киев  •  УНН

 • 14771 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В центре Одессы частично обрушился трехэтажный дом, который расположен возле Центрального парка культуры и отдыха имени Тараса Шевченко. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

"В 10:12 поступило сообщение в службу спасения о разрушении дома на улице Канатной, 6. Установлено, что было частичное разрушение стены трехэтажного дома. Площадь разрушения составила около 100 кв. м на уровне первого-третьего этажа", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

"Причины обвала будут устанавливать строительные организации и правоохранительные органы", - рассказали в пресс-службе.

Также в департаменте информации и связей с общественностью Одесского горсовета в Facebook отметили, что в этом доме проводились ремонтные работы.

"Данное здание является памятником архитектуры местного значения и оно было ранее передано из Фонда госимущества в частную собственность. До обрушения там проводились противоаварийные работы, согласованные с областными ведомствами", - говорится в сообщении.

Напомним, уже около десяти лет известна история "дома-убийцы" на улице Милютенко, 23-А в Киеве. Этот дом стал известен через многолетнюю борьбу местных жителей с грибками и плесенью в здании. В конце 2016 года стало известно, что дом должны демонтировать, а его жителей переселить в новостройки.

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