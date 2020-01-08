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На Закарпатті неповнолітнього зарізали через ревнощі

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КИЇВ. 8 січня. УНН. На Закарпатті чоловік вдарив ножем у груди 17-річного хлопця на ґрунті ревнощів. Від отриманих травм потерпілий помер в реанімації. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП області.

“7 січня, о 20.35 год до Тячівського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків районної лікарні про те, що до реанімаційного відділення госпіталізовано 17-річного хлопця, жителя смт. Буштино, з проникаючим пораненням грудної клітини. Хлопця врятувати не вдалось, від отриманих травм він помер”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що поліція швидко встановила попередні обставини злочину та затримали зловмисника.

“Правоохоронці з’ясували, що тілесні ушкодження, на ґрунті ревнощів, спричинив загиблому 22-річний мешканець с. Руське Поле. Інцидент трапився на вул. Молодіжній у смт. Буштино близько 19-ої години. Після нанесення ножового поранення правопорушник з місця події втік. Правоохоронці розшукали його у сусідньому селищі, у родичів”, — зазначили у відділі комунікації.

Повідомляється, що чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до п’ятнадцяти років.

Вказано, що вирішується питання про повідомлення підозри та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Одеській області 44-річна жінка отримала удар ножем у живіт через те, що невчасно відчинила двері гостеві, який нібито хотів привітати її з Новим роком.

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