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На Закарпатье несовершеннолетнего зарезали из-за ревности

На Закарпатье несовершеннолетнего зарезали из-за ревности

Киев  •  УНН

 • 10608 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. На Закарпатье мужчина ударил ножом в грудь 17-летнего парня на почве ревности. От полученных травм пострадавший скончался в реанимации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП области.

"7 января, в 20.35 ч до Тячевского отдела полиции поступило сообщение от медиков районной больницы о том, что в реанимационное отделение госпитализирован 17-летний парень, жителя пгт. Буштино, с проникающим ранением грудной клетки. Парня спасти не удалось, от полученных травм он скончался", - говорится в сообщении.

Указано, что полиция быстро установила предварительные обстоятельства преступления и задержали злоумышленника.

"Правоохранители выяснили, что телесные повреждения, на почве ревности, вызвал погибшему 22-летний житель с. Руське Поле. Инцидент произошел на ул. Молодежной в с. Буштино около девятнадцатого часа. После нанесения ножевого ранения правонарушитель с места происшествия скрылся. Правоохранители разыскали его в соседнем поселке, у родственников", - отметили в отделе коммуникации.

Сообщается, что мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи начали уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Указано, что решается вопрос о сообщении подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним, в Одесской области 44-летняя женщина получила удар ножом в живот из-за того, что вовремя открыла дверь гостю , который якобы хотел поздравить ее с Новым годом.

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