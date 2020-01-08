На Закарпатье несовершеннолетнего зарезали из-за ревности
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. На Закарпатье мужчина ударил ножом в грудь 17-летнего парня на почве ревности. От полученных травм пострадавший скончался в реанимации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП области.
"7 января, в 20.35 ч до Тячевского отдела полиции поступило сообщение от медиков районной больницы о том, что в реанимационное отделение госпитализирован 17-летний парень, жителя пгт. Буштино, с проникающим ранением грудной клетки. Парня спасти не удалось, от полученных травм он скончался", - говорится в сообщении.
Указано, что полиция быстро установила предварительные обстоятельства преступления и задержали злоумышленника.
"Правоохранители выяснили, что телесные повреждения, на почве ревности, вызвал погибшему 22-летний житель с. Руське Поле. Инцидент произошел на ул. Молодежной в с. Буштино около девятнадцатого часа. После нанесения ножевого ранения правонарушитель с места происшествия скрылся. Правоохранители разыскали его в соседнем поселке, у родственников", - отметили в отделе коммуникации.
Сообщается, что мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следователи начали уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет.
Указано, что решается вопрос о сообщении подозрения и избрании меры пресечения.
Напомним, в Одесской области 44-летняя женщина получила удар ножом в живот из-за того, что вовремя открыла дверь гостю , который якобы хотел поздравить ее с Новым годом.