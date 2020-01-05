Хотів привітати з Новим роком: чоловік вдарив сусідку ножем, бо невчасно відчинила двері
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. В Одеській області 44-річна жінка отримала удар ножем у живіт через те, що невчасно відчинила двері гостеві, який нібито хотів привітати її з Новим роком. Від отриманих травм потерпіла померла в лікарні, передає УНН із посиланням на пресслужбу ГУНП в Одеській області.
Про подію, яка сталася сьогодні після опівночі в селі Любашівського району, поліцейських повідомили лікарі.
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У вчиненні злочину правоохоронці викрили 21-річного сусіда загиблої. Своєї причетності до скоєного молодий чоловік не заперечує. Зі слів зловмисника, на жінку він розлютився через те, що та довго не відчиняла двері, коли він нібито прийшов привітати її з Новим роком. З місця події поліцейські вилучили ймовірне знаряддя злочину – кухонний ніж та інші речові докази.
За фактом спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Фігурант затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Відповідно до санкції статті, чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі. Слідство триває.