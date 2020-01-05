Хотел поздравить с Новым годом: мужчина ударил соседку ножом, потому что не вовремя открыла двери
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В Одесской области 44-летняя женщина получила удар ножом в живот из-за того, что не вовремя открыла дверь гостю, который якобы хотел поздравить ее с Новым годом. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.
О событии, которое произошло сегодня после полуночи в селе Любашевского района, полицейских сообщили врачи.
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В совершении преступления правоохранители разоблачили 21-летнего соседа погибшей. Своей причастности к совершенному молодой человек не возражает. По словам злоумышленника, на женщину он разозлился из-за того, что она долго не открывала дверь, когда он якобы пришел поздравить ее с Новым годом. С места происшествия полицейские изъяли предполагаемое орудие преступления - кухонный нож и другие вещественные доказательства.
По факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, начато уголовное производство по ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Согласно санкции статьи, мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие продолжается.