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Під час незаконного полювання на Закарпатті загинув чоловік

Під час незаконного полювання на Закарпатті загинув чоловік

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Закарпатській області під час незаконного полювання чоловік вистрелив у свого товариша, внаслідок чого останній помер. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області, передає УНН.

Так, 19 серпня вранці до поліції надійшло повідомлення від 58-річного мешканця села Ракош Хустського району.

Чоловік повідомив, що під час полювання з власної необережності поцілив з рушниці у свого товариша – 39-річного односельця. Останній від отриманих травм помер на місці, у лісомасиві неподалік села.

Правоохоронці встановили, що чоловіки у лісі на полюванні перебували незаконно, адже зараз відстріл парнокопитних тварин та хутрових звірів заборонено. За даними поліції, рушниці, які взяли жителі Хустщини, незареєстровані, а дозволи на полювання відсутні.

За ознаками ч.1 ст.119 (Вбивство через необережність) та ч.1 ст.248 (Незаконне полювання) Кримінального кодексу України. Розпочато слідство. Чоловіку повідомлено про підозру. Зараз вирішується питання у суді щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Кіровоградщині чоловік у власному домі застрелився з мисливської рушниці. 

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