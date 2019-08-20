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Во время незаконной охоты на Закарпатье погиб мужчина

Во время незаконной охоты на Закарпатье погиб мужчина

Киев  •  УНН

 • 11768 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Закарпатской области во время незаконной охоты мужчина выстрелил в своего товарища, в результате чего последний скончался. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области, передает УНН.

Так, 19 августа утром в полицию поступило сообщение от 58-летнего жителя села Ракош Хустского района.

Мужчина сообщил, что во время охоты по собственной неосторожности попал из ружья в своего товарища, 39-летнего односельчанина. Последний от полученных травм скончался на месте, в лисомасиве вблизи села.

Прибывшие по вызову правоохранители, установили, что мужчины в лесу на охоте находились незаконно, ведь сейчас отстрел парнокопытных животных и пушных зверей запрещен. По данным полиции, ружья, которые взяли с собой жители Хустского района, незарегистрированы, а разрешения на охоту отсутствуют.

По признакам ч.1 ст.119 (Убийство по неосторожности) и ч.1 ст.248 (Незаконная охота) Уголовного кодекса Украины начато следствие. Жителю села Ракош Хустского района, который по неосторожности застрелил своего товарища, сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос в суде об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в Кировоградской области мужчина в собственном доме застрелился из охотничьего ружья.

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