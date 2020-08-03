На Закарпатті горіла будівля психоневрологічного інтернату

"3 серпня о 15:40 до оперативно-рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу в с. Т. Ремети Перечинського району. За поки невстановленої причини загорілася будівля, що не експлуатується, на території місцевого психоневрологічного інтернату", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що о 16:28 пожежу на площі 300 кв. м вдалося локалізувати, а о 17:15 остаточно ліквідувати.

"Жертв на пожежі немає. Причина пожежі встановлюється", – додали у ДСНС.

Як повідомляв УНН, сьогодні у низці областей України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.