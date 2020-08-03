На Закарпатье горело здание психоневрологического интерната
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. На Закарпатье горело здание неработающего психоневрологического интерната. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области, передает УНН.
"3 августа в 15:40 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в с. Т. Реметы Перечинского района. По пока неустановленной причине загорелось здание, которое не эксплуатируется, на территории местного психоневрологического интерната", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 16:28 пожар на площади 300 кв. м удалось локализовать, а в 17:15 окончательно ликвидировать.
"Жертв пожара нет. Причина пожара устанавливается", - добавили в ГСЧС.
Как сообщал УНН, сегодня в ряде областей Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.