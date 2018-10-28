На Закарпатті біля кордону затримали таксиста та двох арабів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Співробітники прикордонного відомства України за 200 метрів до кордону затримали двох арабів і таксиста у закарпатській області. Про це з посиланням на прес-службу ДПСУ передає УНН.
Як розповіли прикордонники, інформацію про рух легковика з нелегалами в бік кордону військовослужбовцям надали оперативні підрозділи Західного регіонального управління Держприкордонслужби.
“На вказаний напрямок було вислано групу реагування відділення „Саловка“ відділу прикордонної служби „Тиса“. Усього двадцять хвилин знадобилось наряду, аби відшукати правопорушників. Їх затримали за 200 метрів до держрубежу на околиці населеного пункту Есень Ужгородського району. Один серед затриманих назвався сирійцем, в іншого виявили прострочений паспорт громадянина Кувейту. Як згодом удалося з’ясувати правоохоронцям, до кордону нелегалів доправив таксист з міста Ужгород своїм автомобілем”, — розповіли прикордонники
Для встановлення всіх обставин правопорушення осіб доставлено до прикордонного підрозділу. Іноземців буде притягнуто до відповідальності за статтями 202 та 204-1 КУпАП. А водій служби таксі відповідатиме перед законом за вчинення правопорушення, передбаченого статтею 206-1 КУпАП.
Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали тютюнових контрабандистів з Індії.