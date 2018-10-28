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На Закарпатье возле границы задержали таксиста и двух арабов

На Закарпатье возле границы задержали таксиста и двух арабов

Киев  •  УНН

 • 9952 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Сотрудники пограничного ведомства Украины за 200 метров до границы задержали двух арабов и таксиста в Закарпатской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГПСУ передает УНН.

Как рассказали пограничники, информацию о движении легковушки с нелегалами в сторону границы военнослужащим предоставили оперативные подразделения Западного регионального управления Госпогранслужбы.

"На указанное направление была выслана группу реагирования отделения "Саловка" отдела пограничной службы "Тиса". Всего двадцать минут понадобилось наряду, чтобы найти правонарушителей. Их задержали в 200 метрах близ госграницы на окраине населенного пункта Есень Ужгородского района. Один среди задержанных представился сирийцем, у другого обнаружили просроченный паспорт гражданина Кувейта. Как впоследствии удалось выяснить правоохранителям, к границе нелегалов доставил таксист из города Ужгород на своем автомобилем", - рассказали пограничники

Для установления всех обстоятельств правонарушения человек доставлены в пограничное подразделение. Иностранцы будут привлечены к ответственности по статьям 202 и 204-1 КУоАП. А водитель службы такси будет отвечать перед законом за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 206-1 КоАП.

Напомним, на Закарпатье пограничники задержали  табачных контрабандистов из Индии.

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