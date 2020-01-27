На Закарпатті акціонерне товариство завдало збитків державі майже на 3 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. На Закарпатті приватне акціонерне товариство завдало збитків державі у розмірі 2,7 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“Представники приватного акціонерного товариства орендували потужності держпідприємства для видобутку гірських копалин, зокрема перліту. При цьому посадовці комерційної структури незаконно реалізували понад 20 одиниць автомобільної техніки та устаткування цілісного майнового комплексу. Протиправна діяльність фігурантів провадження завдала державі збитків на суму 2,7 мільйона гривень, що було підтверджено висновками судово-економічної експертизи”, — сказано у повідомленні.
Наразі одному з керівників акціонерного товариства оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, за попередньою змовою групою осіб, в оcобливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки.
Нагадаємо, правоохоронці викрили діяльність злочинної групи, яка підозрюється у розкраданні майна одного з державних підприємств Запоріжжя.