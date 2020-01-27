На Закарпатье акционерное общество нанесло ущерб государству почти на 3 млн гривен

"Представители частного акционерного общества арендовали мощности госпредприятия для добычи горных ископаемых, в частности перлита. При этом должностные лица коммерческой структуры незаконно реализовали более 20 единиц автомобильной техники и оборудования целостного имущественного комплекса. Противоправная деятельность фигурантов производства нанесла государству ущерб на сумму 2,7 миллиона гривен, что было подтверждено выводами судебно-экономической экспертизы", - говорится в сообщении.

Сейчас одному из руководителей акционерного общества объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (растрата чужого имущества, вверенного лицу, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке.

Напомним, правоохранители разоблачили деятельность преступной группы, которая подозревается в хищении имущества одного из государственных предприятий Запорожья.