На які критерії Україна звертатиме увагу під час виборчої кампанії нового Генсека Ради Європи

Народна депутатка та голова Комітету ПАРЄ з питань культури, науки, освіти та ЗМІ Євгенія Кравчук в коментарі УНН зазначила, що для української делегації важливо, як в процесі виборчої кампанії кандидати на посаду Генерального секретаря Ради Європи представлятимуть питання України.

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Вже відомі кандидати на посаду Генерального секретаря Ради Європи. Серед них Дідьє Рейдерс – чинний єврокомісар з питань юстиції від Бельгії, Індрек Саар – естонський політик і актор, колишній міністр культури та Ален Берсе – швейцарський політик, соціал-демократ.

Далі за словами Кравчук, Кабмін має обрати двох кандидатів, які будуть між собою конкурувати та проводити кампанії серед депутатів ПАРЄ.

Для України основним критерієм буде те, як майбутній Генсек буде висвітлювати українську проблематику.

Для нас основний критерій це буде, як в програмі цього кандидата представлене питання України. Щоб запрацював реєстр збитків і це потім можна було перетворити вже в оцей всеохоплюючий компенсаційний механізм