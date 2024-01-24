На які критерії Україна звертатиме увагу під час виборчої кампанії нового Генсека Ради Європи
Київ • УНН
Україна надаватиме пріоритет кандидатам, які найкраще представлятимуть українські питання на виборах нового Генерального секретаря Ради Європи. Потенційні механізми всеосяжної компенсації та створення трибуналу щодо злочину агресії є одними з ключових питань, які викликають занепокоєння.
Народна депутатка та голова Комітету ПАРЄ з питань культури, науки, освіти та ЗМІ Євгенія Кравчук в коментарі УНН зазначила, що для української делегації важливо, як в процесі виборчої кампанії кандидати на посаду Генерального секретаря Ради Європи представлятимуть питання України.
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Вже відомі кандидати на посаду Генерального секретаря Ради Європи. Серед них Дідьє Рейдерс – чинний єврокомісар з питань юстиції від Бельгії, Індрек Саар – естонський політик і актор, колишній міністр культури та Ален Берсе – швейцарський політик, соціал-демократ.
Далі за словами Кравчук, Кабмін має обрати двох кандидатів, які будуть між собою конкурувати та проводити кампанії серед депутатів ПАРЄ.
Для України основним критерієм буде те, як майбутній Генсек буде висвітлювати українську проблематику.
Для нас основний критерій це буде, як в програмі цього кандидата представлене питання України. Щоб запрацював реєстр збитків і це потім можна було перетворити вже в оцей всеохоплюючий компенсаційний механізм
Також вона зауважила, що лише реєстру збитків буде не достатньо. Україні необхідно отримати кошти для того, щоб люди отримали компенсації, а держава ресурси для відновлення.
Також питання залишається по трибуналу за злочин агресії. Ми теж будемо точно ставити кандидатам це питання. Як Рада Європи може долучитись до цього процесу?
Підсумовуючи Євгенія Кравчук зауважила: "Ми бачимо, що ПАРЄ дуже активно якраз тему дітей тримає. Але ми також хотіли б, що б така сама активність відбувалась на рівні і виконавчої частини Ради Європи і на рівні Генерального секретаря в майбутньому. І щоб ми мали практичні результати з цього".
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