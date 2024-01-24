На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
Киев • УНН
Украина будет предоставлять приоритет кандидатам, которые лучше всего будут представлять украинские вопросы на выборах нового Генерального секретаря Совета Европы. Потенциальные механизмы всеобъемлющей компенсации и создание трибунала по преступлению агрессии являются одними из ключевых вопросов, которые вызывают беспокойство.
Народный депутат и председатель Комитета ПАСЕ по вопросам культуры, науки, образования и СМИ Евгения Кравчук в комментарии УНН отметила, что для украинской делегации важно, как в процессе избирательной кампании кандидаты на должность Генерального секретаря Совета Европы будут представлять вопрос Украины.
Детали
Уже известны кандидаты на должность Генерального секретаря Совета Европы. Среди них Дидье Рейдерс - действующий еврокомиссар по вопросам юстиции от Бельгии, Индрек Саар - эстонский политик и актер, бывший министр культуры и Ален Берсе - швейцарский политик, социал-демократ.
Далее по словам Кравчук, Кабмин должен выбрать двух кандидатов, которые будут между собой конкурировать и проводить кампании среди депутатов ПАСЕ.
Для Украины основным критерием будет то, как будущий Генсек будет освещать украинскую проблематику.
Для нас основной критерий это будет, как в программе этого кандидата представлен вопрос Украины. Чтобы заработал реестр убытков и это потом можно было превратить уже в этот всеобъемлющий компенсационный механизм
Также она отметила, что только реестра убытков будет недостаточно. Украине необходимо получить средства для того, чтобы люди получили компенсации, а государство ресурсы для восстановления.
Также вопрос остается по трибуналу за преступление агрессии. Мы тоже будем точно ставить кандидатам этот вопрос. Как Совет Европы может приобщиться к этому процессу?
Подытоживая Евгения Кравчук отметила: "Мы видим, что ПАСЕ очень активно как раз тему детей держит. Но мы также хотели бы, чтобы такая же активность происходила на уровне и исполнительной части Совета Европы и на уровне Генерального секретаря в будущем. И чтобы мы имели практические результаты по этому".
Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами23 январь 2024, 15:57 • 142110 просмотров
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
Украина будет предоставлять приоритет кандидатам, которые лучше всего будут представлять украинские вопросы на выборах нового Генерального секретаря Совета Европы. Потенциальные механизмы всеобъемлющей компенсации и создание трибунала по преступлению агрессии являются одними из ключевых вопросов, которые вызывают беспокойство.
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