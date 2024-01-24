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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 15:41  •  61033 просмотра

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Украина будет предоставлять приоритет кандидатам, которые лучше всего будут представлять украинские вопросы на выборах нового Генерального секретаря Совета Европы. Потенциальные механизмы всеобъемлющей компенсации и создание трибунала по преступлению агрессии являются одними из ключевых вопросов, которые вызывают беспокойство.

Народный депутат и председатель Комитета ПАСЕ по вопросам культуры, науки, образования и СМИ Евгения Кравчук в комментарии УНН отметила, что для украинской делегации важно, как в процессе избирательной кампании кандидаты на должность Генерального секретаря Совета Европы будут представлять вопрос Украины.

Детали

Уже известны кандидаты на должность Генерального секретаря Совета Европы. Среди них Дидье Рейдерс - действующий еврокомиссар по вопросам юстиции от Бельгии, Индрек Саар - эстонский политик и актер, бывший министр культуры и Ален Берсе - швейцарский политик, социал-демократ.

Далее по словам Кравчук, Кабмин должен выбрать двух кандидатов, которые будут между собой конкурировать и проводить кампании среди депутатов ПАСЕ.

Для Украины основным критерием будет то, как будущий Генсек будет освещать украинскую проблематику.

Для нас основной критерий это будет, как в программе этого кандидата представлен вопрос Украины. Чтобы заработал реестр убытков и это потом можно было превратить уже в этот всеобъемлющий компенсационный механизм

- отметила Кравчук.

Также она отметила, что только реестра убытков будет недостаточно. Украине необходимо получить средства для того, чтобы люди получили компенсации, а государство ресурсы для восстановления. 

Также вопрос остается по трибуналу за преступление агрессии. Мы тоже будем точно ставить кандидатам этот вопрос. Как Совет Европы может приобщиться к этому процессу?

- добавила депутат.

Подытоживая Евгения Кравчук отметила: "Мы видим, что ПАСЕ очень активно как раз тему детей держит. Но мы также хотели бы, чтобы такая же активность происходила на уровне и исполнительной части Совета Европы и на уровне Генерального секретаря в будущем. И чтобы мы имели практические результаты по этому".

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами23 январь 2024, 15:57 • 142110 просмотров

Анна Онищенко

Анна Онищенко

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What criteria will Ukraine pay attention to during the election campaign for the new Secretary General of the Council of Europe
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Украина будет предоставлять приоритет кандидатам, которые лучше всего будут представлять украинские вопросы на выборах нового Генерального секретаря Совета Европы. Потенциальные механизмы всеобъемлющей компенсации и создание трибунала по преступлению агрессии являются одними из ключевых вопросов, которые вызывают беспокойство.

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