На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Народный депутат и председатель Комитета ПАСЕ по вопросам культуры, науки, образования и СМИ Евгения Кравчук в комментарии УНН отметила, что для украинской делегации важно, как в процессе избирательной кампании кандидаты на должность Генерального секретаря Совета Европы будут представлять вопрос Украины.

Детали

Уже известны кандидаты на должность Генерального секретаря Совета Европы. Среди них Дидье Рейдерс - действующий еврокомиссар по вопросам юстиции от Бельгии, Индрек Саар - эстонский политик и актер, бывший министр культуры и Ален Берсе - швейцарский политик, социал-демократ.

Далее по словам Кравчук, Кабмин должен выбрать двух кандидатов, которые будут между собой конкурировать и проводить кампании среди депутатов ПАСЕ.

Для Украины основным критерием будет то, как будущий Генсек будет освещать украинскую проблематику.

Для нас основной критерий это будет, как в программе этого кандидата представлен вопрос Украины. Чтобы заработал реестр убытков и это потом можно было превратить уже в этот всеобъемлющий компенсационный механизм - отметила Кравчук.

Также она отметила, что только реестра убытков будет недостаточно. Украине необходимо получить средства для того, чтобы люди получили компенсации, а государство ресурсы для восстановления.

Также вопрос остается по трибуналу за преступление агрессии. Мы тоже будем точно ставить кандидатам этот вопрос. Как Совет Европы может приобщиться к этому процессу? - добавила депутат.

Подытоживая Евгения Кравчук отметила: "Мы видим, что ПАСЕ очень активно как раз тему детей держит. Но мы также хотели бы, чтобы такая же активность происходила на уровне и исполнительной части Совета Европы и на уровне Генерального секретаря в будущем. И чтобы мы имели практические результаты по этому".

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами