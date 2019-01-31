На вулиці біля ЦВК помер екс-нардеп Анатолій Корж

Водночас у поліції підтвердили смерть людини біля ЦВК.

"Поступила інформація, що в Києві на вулиці біля ЦВК помер чоловік, без ознак насильницької смерті", - зазначила прес-офіцер поліції Печерського райуправління поліції Києва Оксана Тищенко.

За її словами, на місце події виїжджав патруль поліції, однак у зв’язку із встановленням природної причини смерті кримінальне провадження не відкривали.

Як стало відомо УНН, із власних джерел, повідомлення про подію в районі будинку 21 по бул. Лесі Українки надійшло о 12 годині дня. За попередньою інформацією, померлий – колишній народний депутат першого скликання Анатолій Корж, віком 71 рік.

Слід зазначити, що Анатолій Корж народився 6 серпня 1947, село Оболонь, тепер Семенівського району Полтавської області. Працював старшим інженером, токарем-карусельником Дніпропетровського заводу важких пресів, а згодом став помічником другого президента України Леоніда Кучми.

Нагадаємо, у жовтні минулого року на 59-му році життя після важкої хвороби помер колишній народний депутат України (ВО "Батьківщина") Роман Забзалюк.



