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На улице возле ЦИК умер экс-нардеп Анатолий Корж

На улице возле ЦИК умер экс-нардеп Анатолий Корж

Киев  •  УНН

 • 33134 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. На улице возле здания Центральной избирательной комиссии умер народный депутат первого созыва Анатолий Корж. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

В то же время в полиции подтвердили смерть человека возле ЦИК.

"Поступила информация, что в Киеве на улице возле ЦИК умер мужчина, без признаков насильственной смерти", -отметила пресс-офицер полиции Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко.

По ее словам, на место происшествия выезжал патруль полиции, однако в связи с установлением естественной причине смерти уголовное производство не открывали.

Как стало известно УНН, из собственных источников, сообщение о происшествии в районе дома 21 по бул. Леси Украинки поступило в 12:00 дня. По предварительной информации, погибший - бывший народный депутат первого созыва Анатолий Корж, возраст 71 год.

Следует отметить, что Анатолий Корж родился 6 августа 1947 село Оболонь, теперь Семеновского района Полтавской области. Работал старшим инженером, токарь-карусельщик Днепропетровского завода тяжелых прессов, а впоследствии стал помощником второго президента Украины Леонида Кучмы.

Напомним, в октябре прошлого года на 59-м году жизни после тяжелой болезни скончался бывший народный депутат Украины (ВО "Батькивщина") Роман Забзалюк.

Украинские Национальные Новости

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