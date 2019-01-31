На улице возле ЦИК умер экс-нардеп Анатолий Корж
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. На улице возле здания Центральной избирательной комиссии умер народный депутат первого созыва Анатолий Корж. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
В то же время в полиции подтвердили смерть человека возле ЦИК.
"Поступила информация, что в Киеве на улице возле ЦИК умер мужчина, без признаков насильственной смерти", -отметила пресс-офицер полиции Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко.
По ее словам, на место происшествия выезжал патруль полиции, однако в связи с установлением естественной причине смерти уголовное производство не открывали.
Как стало известно УНН, из собственных источников, сообщение о происшествии в районе дома 21 по бул. Леси Украинки поступило в 12:00 дня. По предварительной информации, погибший - бывший народный депутат первого созыва Анатолий Корж, возраст 71 год.
Следует отметить, что Анатолий Корж родился 6 августа 1947 село Оболонь, теперь Семеновского района Полтавской области. Работал старшим инженером, токарь-карусельщик Днепропетровского завода тяжелых прессов, а впоследствии стал помощником второго президента Украины Леонида Кучмы.
Напомним, в октябре прошлого года на 59-м году жизни после тяжелой болезни скончался бывший народный депутат Украины (ВО "Батькивщина") Роман Забзалюк.