На вугільній шахті в Колумбії стався вибух: загинули 4 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У результаті вибуху на вугільній шахті “Карбонера” в центрі Колумбії загинули щонайменше чотири людини, ще один отримав поранення та сім шахтарів опинилися у пастці. Про це інформує УНН з посиланням на “Сіньхуа”.
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За даними державного Національного гірничого агентства (ANM), вибух на шахті в місті Топага “був пов’язаний з метаном і, можливо, вугільним пилом”.
Рятувальники встановили вентилятори у шахті, щоб направляти кисень до затриманих працівників, коли чиновники з мерії Топаги, поліції, Червоного Хреста та цивільного захисту зібралися на місці, щоб допомогти.
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“Наразі було виявлено чотирьох працівників, на жаль, без життєво важливих ознак. Ми працюємо над пошуком та порятунком інших семи працівників, які ще не знайдені”, — йдеться у прес -релізі агентства.
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