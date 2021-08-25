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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 36218 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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На угольной шахте в Колумбии произошел взрыв: погибли 4 человека

На угольной шахте в Колумбии произошел взрыв: погибли 4 человека

Киев  •  УНН

 • 15446 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В результате взрыва на угольной шахте “Карбонера” в центре Колумбии погибли по меньшей мере четыре человека, еще один получил ранения и семь шахтеров оказались в ловушке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Синьхуа”.

Детали

По данным государственного Национального горного агентства (ANM), взрыв на шахте в городе Топага “был связан с метаном и, возможно, угольной пылью”.

Спасатели установили вентиляторы в шахте, чтобы направлять кислород к задержанным работников, когда чиновники из мэрии Топагы, полиции, Красного Креста и защиты собрались на месте, чтобы помочь.

Цитата

“Сейчас было обнаружено четырех работников, к сожалению, без жизненно важных признаков. Мы работаем над поиском и спасением других семи работников, которые еще не найдены ”, - говорится в пресс-релизе агентства.

Напомним

В Мексиканском заливе загорелась нефтяная платформа: один человек погиб, есть травмированные и пропавшие без вести.

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