У Мексиканській затоці загорілася нафтова платформа: одна людина загинула, є травмовані та зниклі безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. На нафтовій платформі KU-Alfa компанії Pemex в Мексиканській затоці стався вибух, а після нього виникла пожежа. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще низка отримали опіки та поранення. Про це пише УНН з посиланням на сайт компанії Pemex.
Деталі
Відомо, що серед працівників Petróleos Mexicanos троє поранених, одна людина з нервовим зривом і одна людина загинула. Серед працівників компанії Cotemar - 3 людей отримали травми та 3 зникли безвісти. Двоє працівників фірми з контролю умов та доброчесності зникли безвісти.
У компанії додають, що на даний час проводиться пошук зниклих безвісти співробітників, а також проводиться оцінка нанесеного збитку.
¡DE ÚLTIMO MOMENTO!
Se incendia una plataforma marina de Pemex en el Golfo de México.
El incendio en la plataforma Ku-Alfa continúa fuera de control, inmediatamente se activó el protocolo de evacuación.
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Reportan varios lesionados, ambulancias de Pemex y de la Cruz Roja están a la espera del arribo de los helicópteros que trasladan a los lesionados, quienes serán atendidos en los diversos hospitales de Ciudad del Carmen, Campeche.
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Доповнення
Раніше УНН писав, що у Мексиці в штаті Веракрус через удар блискавки сталася пожежа на нафтохімічному підприємстві державної компанії Petróleos Mexicanos. Загорілася вежа підприємства, де з нафти отримують етилен.