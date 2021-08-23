У Мексиканській затоці загорілася нафтова платформа: одна людина загинула, є травмовані та зниклі безвісти

Деталі

Відомо, що серед працівників Petróleos Mexicanos троє поранених, одна людина з нервовим зривом і одна людина загинула. Серед працівників компанії Cotemar - 3 людей отримали травми та 3 зникли безвісти. Двоє працівників фірми з контролю умов та доброчесності зникли безвісти.

У компанії додають, що на даний час проводиться пошук зниклих безвісти співробітників, а також проводиться оцінка нанесеного збитку.

¡DE ÚLTIMO MOMENTO!



Se incendia una plataforma marina de Pemex en el Golfo de México.



El incendio en la plataforma Ku-Alfa continúa fuera de control, inmediatamente se activó el protocolo de evacuación.



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Reportan varios lesionados, ambulancias de Pemex y de la Cruz Roja están a la espera del arribo de los helicópteros que trasladan a los lesionados, quienes serán atendidos en los diversos hospitales de Ciudad del Carmen, Campeche.



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Доповнення

Раніше УНН писав, що у Мексиці в штаті Веракрус через удар блискавки сталася пожежа на нафтохімічному підприємстві державної компанії Petróleos Mexicanos. Загорілася вежа підприємства, де з нафти отримують етилен.