На всіх в'їздах до Кропивницького встановлять КПП через карантин

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КИЇВ. 30 березня. УНН. На шести в’їздах до Кропивницького: зі знам’янського, криворізького, бобринецького, рівнянського, маловисківського та олександрівського напрямків розгорнуть контрольно-пропускні пункти. Про це УНН поінформували в пресслужбі міської ради.

Посилили рівень карантинних заходів через загострення епідеміологічної ситуації у Кропивницькому.

Зокрема, віднині забороняється перебування на дитячих і спортивних майданчиках міста.

Продовжиться проведення дезінфекційних заходів у житлових будівлях і спорудах, а також щоденне прибирання та дезінфекція проїжджої частини доріг, тротуарів, прибудинкових та інших територій міста. Відтепер вуличне прибирання буде вологим – із застосуванням 1% розчину гіпохлориду.

Нагадаємо, у Кропивницькому коронавірус виявили у водія автобуса, чотири маршрути припинено.

У Кіровоградській області виявлено 4 випадки коронавірусу, загалом по Україні - 475.

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