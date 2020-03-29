На всех въездах в Кропивницкий установят КПП из-за карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. На шести въездах в Кропивницкий: со знаменского, криворожского, бобринецкого, ровнянского, маловысковского и александровского направлений будут развернуты контрольно-пропускные пункты. Об этом УНН сообщили в пресс-службе городского совета.
Усилили уровень карантинных мероприятий из-за обострения эпидемиологической ситуации в Кропивницком.
В частности, отныне запрещается пребывание на детских и спортивных площадках города.
Продолжится проведение дезинфекционных мероприятий в жилых зданиях и сооружениях, а также ежедневная уборка и дезинфекция проезжей части дорог, тротуаров, придомовых и других территорий города. Отныне уличная уборка будет влажной - с применением 1% раствора гипохлорита.
Напомним, в Кропивницком коронавирус обнаружили у водителя автобуса, четыре маршрута прекращены.
В Кировоградской области выявлено 4 случая коронавируса, в целом по Украине - 475.