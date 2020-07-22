На всіх пляжах столиці заборонили купатися

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КИЇВ. 22 липня. УНН. На всіх пляжах Києва купатися заборонено через погану якість води. Зокрема на пляжах встановлено перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ Держпродспоживслужби у місті Києві.

“Досліджені проби води відкритих водойм, відібрані 20 липня, не відповідають вимогам Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів”, — сказано у повідомленні.

Зокрема, встановлено перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на всіх пляжах м. Києва (“Венеція”, “Веселка”, “Дитячий”, “Золотий”, “Молодіжний”, “Передмістна Слобідка”, “Райдуга”, “Тельбін”, “Центральний”, “Троєщина”, “Галерний”, “Чорторий”, “Вербний” та “Пуща-Водиця”).

Зафіксовано колі-індекс (кількість бактерій групи кишкової палички): пляж “Передмістна Слобідка”; плаваючі домішки на пляжах: “Венеція”, “Веселка”, “Дитячий”, "“Золотий”, “Передмістна Слобідка”, “Центральний”, “Галерний” (мілкі водорості); відхилення через запах — пляж “Галерний”; через водневий показник — пляж “Вербний”; біохімічна потреба в кисні (БПК5) — пляжі “Вербний” та “Пуща-Водиця”.

“Інформуємо, що до покращення показників якості води у водоймах пляжами можна користуватися виключно як зонами відпочинку — без купання”, — додається у повідомленні.

Зазначається, що досліджені проби води з питних фонтанчиків, що функціонують на пляжах міста Києва на 20 липня не відповідають гігієнічним вимогам до води питної, призначеної для споживання людиною за наступними показниками:

— загальне залізо: пляжі “Райдуга”, “Центральний” та “Чорторий”;
— марганець: пляжі “Центральний” та “Чорторий”;
— загальне мікробне число: пляжі “Вербний”, “Галерний”, “Пуща-Водиця”, “Тельбін” та “Чорторий”;
— наявність загальних колі форм: пляжі “Вербний”, “Галерний”, “Пуща-Водиця”, “Тельбін” та “Чорторий”;
— кількість бактерій групи кишкової палички: пляжі “Пуща-Водиця” та “Чорторий”.

Дослідження води з питних фонтанчиків на санітарно-хімічні показники на пляжах “Райдуга” та “Тельбін” не проводились у зв’язку з несприятливими погодними умовами. Питні фонтанчики на пляжі “Троєщина” відсутні.

Нагадаємо, у Києві на перетині проспектів Порика та Правди ліквідують пошкодження каналізаційного колектора.

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