На Виноградарі сталася аварія каналізаційного колектора

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. У Києві на перетині проспектів Порика та Правди ліквідують пошкодження каналізаційного колектора. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал КМДА.

"Працівники ПрАТ "АК "Київводоканал" здійснюють ліквідацію аварійної ситуації, що сталась на каналізаційному колекторі діаметром 1000 мм на перетині проспекту Порика та проспекту Правди. Для виконання робіт необхідно перекрити рух автотранспорту проїжджою частиною", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Київводоканал" буде змушений тимчасово відключити водопостачання на житловому масиві Виноградар за низкою адрес. Для забезпечення потреб мешканців будуть чергувати автоцистерни з питною водою.

"Орієнтовний час виконання робіт – 1 доба", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, наступного року планується капітальний ремонт Майдану Незалежності та Хрещатика.

Українські Національні Новини

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