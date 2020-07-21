На Виноградаре произошла авария канализационного коллектора
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В Киеве на пересечении проспектов Порика и Правды ликвидируют повреждения канализационного коллектора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал КГГА.
"Работники ЗАО "АК "Киевводоканал" осуществляют ликвидацию аварийной ситуации, произошедшей на канализационном коллекторе диаметром 1000 мм на пересечении проспекта Порика и проспекта Правды. Для выполнения работ необходимо перекрыть движение автотранспорта по проезжей части", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Киевводоканал" будет вынужден временно отключить водоснабжение в жилом массиве Виноградарь по ряду адресов. Для обеспечения потребностей жителей будут дежурить автоцистерны с питьевой водой.
"Ориентировочное время выполнения работ - 1 сутки", - указано в сообщении.
Напомним, в следующем году планируется капитальный ремонт Майдана Независимости и Крещатика.