На всех пляжах столицы запретили купаться
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. На всех пляжах Киева купаться запрещено из-за плохого качества воды. В частности, на пляжах установлено превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ Госпродпотребслужбу в Киеве.
"Исследованные пробы воды открытых водоемов, отобранные 20 июля, не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений", - сказано в сообщении.
В частности, установлено превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на всех пляжах г. Киева ("Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин" , "Центральный", "Троещина", "Галерный", "Водоворот", "Вербный" и "Пуща-Водица").
Зафиксировано коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки): пляж "Предместная Слободка"; плавающие примеси на пляжах: "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой" , "Предместная Слободка", "Центральный", "Галерный" (мелкие водоросли) отклонения из-за запаха - пляж "Галерный", из-за водородного показателя - пляж "Вербный"; биохимическая потребность в кислороде (БПК5) - пляжи "Вербный" и "Пуща-Водица".
"Информируем, что к улучшению показателей качества воды в водоемах пляжами можно пользоваться исключительно с зонами отдыха - без купания", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что исследованные пробы воды из питьевых фонтанчиков, функционирующих на пляжах города Киева на 20 июля не соответствуют гигиеническим требованиям к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком по следующим показателям:
- общее железо: пляжи "Радуга", "Центральный" и "Водоворот";
- марганец: пляжи "Центральный" и "Водоворот";
- общее микробное число: пляжи "Вербный", "Галерный", "Пуща-Водица", "Тельбин" и "Водоворот";
- наличие общих коли-форм: пляжи "Вербный", "Галерный", "Пуща-Водица", "Тельбин" и "Водоворот";
- количество бактерий группы кишечной палочки: пляжи "Пуща-Водица" и "Водоворот".
Исследование воды из питьевых фонтанчиков на санитарно-химические показатели на пляжах "Радуга" и "Тельбин" не проводили в связи с неблагоприятными погодными условиями. Питьевые фонтанчики на пляже "Троещина" отсутствуют.
Напомним, в Киеве на пересечении проспектов Порика и Правды ликвидируют повреждения канализационного коллектора.