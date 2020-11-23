На Волині завадили контрабанді 700 ящиків цигарок до Євросоюзу

“Оперативники спецслужби отримали інформацію, що підакцизну продукцію ділки планують ввезти в Україну через Поліську митницю для подальшого переправлення до ЄС. Правоохоронці зупинили фуру із партією контрабанди, яка прибула на один із пунктів пропуску. Під час огляду вантажівки правоохоронці виявили майже 700 ящиків цигарок іноземного виробництва. Згідно з митною декларацією і супровідними документами автомобіль мав перевозити продукти харчування”, — йдеться в повідомленні.

За попередніми оцінками, вартість вилученої контрабанди становить понад 350 тис. доларів.

Як повідомляв УНН, у пункті пропуску “Дольськ” у вантажівці Volvo, яка слідувала з Білорусі, українські прикордонники виявили 679 ящиків сигарет білоруського виробництва загальною вартістю понад 10 млн грн.