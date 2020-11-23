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На Волыни помешали контрабанде 700 ящиков сигарет в Евросоюз

На Волыни помешали контрабанде 700 ящиков сигарет в Евросоюз

Киев  •  УНН

 • 13462 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. На Волыни пресекли попытку организации переправки через Украину контрабандных сигарет в Европейский Союз. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

“Оперативники спецслужбы получили информацию, что подакцизную продукцию дельцы планируют ввезти в Украину через Полесскую таможню для последующей переправки в ЕС. Правоохранители остановили фуру с партией контрабанды, которая прибыла на один из пунктов пропуска. Во время осмотра грузовика правоохранители обнаружили почти 700 ящиков сигарет иностранного производства. Согласно таможенной декларации и сопроводительным документам автомобиль должен был перевозить продукты питания”, — говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, стоимость изъятой контрабанды составляет более 350 тыс. долларов.

Как сообщал УНН, в пункте пропуска “Дольск” в грузовике Volvo, который следовал из Беларуси, украинские пограничники обнаружили 679 ящиков сигарет белорусского производства общей стоимостью более 10 млн грн.

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