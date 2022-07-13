На Волині викрили склад з контрафактною горілкою "Пшенична". Порушників оштрафували на понад 2 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Голова Комітету ВРУ з питань фінансів Данило Гетманцев повідомив, що у Волинській області податкова виявила контрафактні партії алкоголю, які оштрафували на понад 2 млн грн, передає УНН.
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"Кілька місяців тому у Волинській області податковою службою було виявлено склад зберігання оптових партій контрафактних алкогольних напоїв, а саме всім відомої горілки «Пшеничної», сайти з продажу якої заполонили інтернет-простір", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Ліцензію підприємства-порушника на право оптової торгівлі алкогольними напоями було анульовано та оштрафовано на суму 2,168 млн грн.
Сьогодні податкова анулювала ліцензію виробника у Полтавській області, який роками випускав контрафактну «Пшеничну», не сплачуючи податки.
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