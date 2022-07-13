На Волыни разоблачили склад с контрафактной водкой "Пшеничная". Нарушителей оштрафовали более чем на 2 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов Даниил Гетманцев сообщил, что в Волынской области налоговая обнаружила контрфактные партии алкоголя, которые оштрафовали более чем на 2 млн грн, передает УНН.
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"Несколько месяцев назад в Волынской области налоговой службой был обнаружен склад хранения оптовых партий контрафактных алкогольных напитков, а именно всем известной водки "Пшеничной", сайты по продаже которой заполонили интернет-пространство", - говорится в сообщении.
Детали
Лицензия предприятия-нарушителя на право оптовой торговли алкогольными напитками была аннулирована и оштрафована на сумму 2,168 млн грн.
Сегодня налоговая аннулировала лицензию производителя в Полтавской области, годами выпускавшего контрафактную "Пшеничную", не платя налоги.
Напомним
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