На Волині сталася смертельна ДТП за участі громадян Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Волинській області сталася смертельна ДТП за участі двох громадян Польщі. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
У пресслужбі ГУНП Волинської області раніше повідомляли, що на автодорозі, сполученням "Київ - Ковель - Ягодин", поблизу села Годовичі Турійського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса, вантажівки та легкового автомобіля. Попередньо, в ДТП одна людина загинула, п’ятеро травмувалися.
Наразі УНН стали відомі деталі події. За попередньою інформацією, водій вантажівки DAF XF, громадянин Польщі, не впорався з керуванням та на значній швидкості зіткнувся з автомобілем Mercedes Sprinter, під керуванням громадянина України 1984 року народження та автомобілем Volvo ХС60, під керуванням громадянином Польщі 1967 року народження.
У результаті зіткнення загинули двоє пасажирів Mercedes Sprinter. Крім того, троє пасажирів зазначеного авто та пасажир автомобіля Volvo були госпіталізовані.
Наразі розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо, на Київщині залишений поліцією на дорозі після ДТП автобус став причиною смертельної аварії.