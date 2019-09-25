Залишений поліцією на дорозі після ДТП автобус став причиною смертельної аварії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. На Київщині водій автомобіля загинув внаслідок зіткнення з автобусом, який напередодні працівники поліції залишили на дорозі після оформлення іншої ДТП, розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання поліцейськими службових обов’язків, що призвело до ДТП зі смертельними наслідками. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Київської області.
З’ясовано, що 22 вересня поточного року, на автодорозі "Київ - Харків" сталась ДТП, у результаті якої відбулося зіткнення автомобіля Mercedes-Benz та пасажирського автобуса. "Під час оформлення вказаної події працівниками Переяслав-Хмельницького відділу поліції ВП ГУНП України в Київській області складено протокол огляду місця події, відповідно до якого вказані транспортні засоби оглянуто, та відповідно до змісту протоколу, вилучено з місця події", - сказано у повідомленні.
"Проте, внаслідок халатного відношення працівників поліції до виконання свої службових обов’язків, пасажирський автобус залишився на місці ДТП, при цьому не було виставлено жодних аварійних знаків. Така бездіяльність призвела до ще однієї дорожньо-транспортної пригоди зі смертельними наслідками", - вказали у прокуратурі.
За даними відомства, 23 вересня водій автомобіля Mazda, рухаючись по цій автодорозі, здійснив наїзд на згаданий пасажирський автобус, який після оформлення ДТП працівники поліції залишили у лівій смузі руху. Від отриманих травм водій автомобіля Mazda загинув на місці події.
"З огляду на викладене, Бориспільською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками поліції, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України. Кримінальне провадження скеровано у ДБР для подальшого здійснення досудового слідства", - додали у прокуратурі.
Нагадаємо, масштабна ДТП під Києвом сталася через задимленість на дорозі.