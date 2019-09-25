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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 55667 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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На Волыни произошло смертельное ДТП с участием граждан Польши

На Волыни произошло смертельное ДТП с участием граждан Польши

Киев  •  УНН

 • 30702 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Волынской области произошло смертельное ДТП с участием двух граждан Польши. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУНП Волынской области ранее сообщали, что на автодороге сообщением "Киев - Ковель - Ягодин", вблизи села Годовичи Турийского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля. Предварительно, в ДТП один человек погиб, пятеро травмированы.

Сейчас УНН стали известны детали происшествия. По предварительной информации, водитель грузовика DAF XF, гражданин Польши, не справился с управлением и на значительной скорости столкнулся с автомобилем Mercedes Sprinter под управлением гражданина Украины 1984 года рождения и автомобилем Volvo ХС60, под управлением гражданина Польши 1967 года рождения.

В результате столкновения погибли двое пассажиров Mercedes Sprinter. Кроме того, трое пассажиров указанного авто и пассажир автомобиля Volvo были госпитализированы.

Сейчас начато досудебное расследование.

Напомним, в Киевской области оставленный полицией на дороге после ДТП автобус стал причиной смертельной аварии.

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