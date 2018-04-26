На Волині СБУ вилучила у контрабандистів бурштину на 200 тис. гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Співробітники Служби безпеки України блокували у Волинській області контрабандне переправлення бурштину до європейських країн. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба СБУ, передає УНН.
Правоохоронці встановили, що група мешканців Маневицького району скуповували у місцевих жителів незаконно видобутий бурштин для обробки та продажу закордон. Оперативники спецслужби виявили три підпільні цехи, де ділки обробляли мінерал. Готову “продукцію” зловмисники незаконно переправляли до країн ЄС.
Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та “виробництва” фігурантів справи правоохоронці вилучили понад вісімдесят кілограмів “сонячного” каменю та обладнання для його обробки. За оцінкою експертів, вартість вилученого бурштину становить понад двісті тисяч гривень.
У рамках відкритого кримінального провадження за ст. 198 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування. Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.
Як повідомляв УНН, співробітники СБУ вилучили 3 тонни бурштину у Житомирській області.