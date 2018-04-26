На Волыни СБУ изъяла у контрабандистов янтаря на 200 тыс. гривен

Правоохранители установили, что группа жителей Маневицкого района скупала у местных жителей незаконно добытый янтарь для обработки и продажи за границу. Оперативники спецслужбы обнаружили три подпольных цеха, где дельцы обрабатывали минерал. Готовую "продукцию" злоумышленники незаконно переправляли в страны ЕС.

Во время санкционированных обысков по месту жительства и "производства" фигурантов дела правоохранители изъяли более восьмидесяти килограммов "солнечного" камня и оборудование для его обработки. По оценке экспертов, стоимость изъятого янтаря составляет более двухсот тысяч гривен.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 198 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с полицией во процессуальным руководством прокуратуры.

Как сообщал УНН, сотрудники СБУ изъяли 3 тонны янтаря в Житомирской области.