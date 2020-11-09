На Волині перекинулась фура "Епікура"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Вчора, 8 листопада, на виїзді із Нововолинська перекинулась фура, брендована логотипом ТМ "Епікур". Про це повідомляє Нововолинський інформаційний портал, передає УНН.
ДТП сталося близько 20:30 на трасі Р-15 Ковель-Жовква. Фура рухалась в напрямку міста Володимир-Волинський. Очевидці кажуть, що водій заснув за кермом.
На місці події працювала поліція та рятувальники. Який товар перевозила фура – поки що невідомо.
В компанії інцидент не коментують, так само як і попередній скандал - з мухою у курятині.