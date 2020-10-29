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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 23601 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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07:12 • 94440 просмотра

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Без антибиотиков, но с мухами: украинка сообщила, в каком супермаркете купила курятину с "живностью"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Жительница Харькова Валерия Ванакова утверждает, что купила "вакуумно упакованную курятину" с мухами внутри, сообщает УНН.

В комментарии корреспонденту она рассказала, что речь идет о курятине "Эпикур", которую она приобрела в сети "Рост" (Харьков).

Ранее о неприятном инциденте она рассказала непосредственно производителю.

"Сегодня (28 сентября - ред.) нашла муху прямо внутри коробки, которая была впечатана в мясо! Я выбирала только "Эпикур" до этого случая, а теперь как его есть после мухи в коробке? Как муха попала в запечатанную коробку, и она же могла отложить там яйца. Это ужас! После такого даже не знаю, смогу ли есть мясо. Всю упаковку пришлось выбросить, а на другие теперь смотреть не могу", - написала Ванакова в Facebook.

Производитель "Эпикур", в свою очередь, пообещал компенсировать убытки и назначить служебное расследование, однако, по ее словам, с ней ни разу так и не связались.

"Мне просто написали, что разберутся с этим и на этом все", - сообщила она.

УНН обратился к производителю "Эпикур", Владимир-Волынской птицефабрике - для предоставления комментария по теме. Однако птицефабрика оперативно ответить не смогла и попросила обратиться с письменным запросом.

Отметим, что согласно данным на сайте "Эпикур", производитель действительно сотрудничает с супермаркетами "Рост".

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