Без антибіотиків, але з мухами: українка повідомила, в якому супермаркеті купила курятину із "живністю"

У коментарі кореспонденту вона розповіла, що мова йде про курятину "Епікур", яку вона придбала у мережі "Рост" (Харків).

Раніше про неприємний інцидент вона розповіла безпосередньо виробнику.

"Сьогодні (28 вересня - ред.) знайшла муху прямо всередині коробки, що була впечатана у м'ясо! Я обирала тільки "Епікур" до цього випадку, а тепер як його їсти після мухи у коробці? Як муха потрапила у запечатану коробку, і вона ж могла відкласти там яйця. Це жах! Після такого навіть не знаю, чи зможу їсти м'ясо. Всю упаковку довелося викинути, а на інші тепер дивитися не можу", - написала Ванакова у Facebook.

Виробник "Епікур", у свою чергу, пообіцяв компенсувати збитки і призначити службове розслідування, проте, за її словами, з нею жодного разу так і не зв'язалися.

"Мені просто написали, що розберуться з цим і на цьому все", - повідомила вона.

УНН звернувся до виробника "Епікур", Володимир-Волинської птахофабрики - для надання коментаря по темі. Однак птахофабрика оперативно відповісти не змогла і попросила звернутися із письмовим запитом.

Відзначимо, що згідно з даними на сайті "Епікур", виробник дійсно співпрацює з супермаркетами "Рост".