На Волыни перевернулась фура "Эпикура"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Вчера, 8 ноября, на выезде из Нововолынска перевернулась фура, брендированная логотипом ТМ "Эпикур". Об этом сообщает Нововолинский информационный портал, передает УНН.
ДТП произошло около 20:30 на трассе Р-15 Ковель-Жовква. Фура двигалась в направлении города Владимир-Волынский. Очевидцы говорят, что водитель уснул за рулем.
На месте происшествия работала полиция и спасатели. Какой товар перевозила фура - пока неизвестно.
В компании инцидент не комментируют, так же как и предыдущий скандал - с мухой в курятине.