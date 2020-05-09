На Волині патрульні вилучили 100 літрів спирту, який виявили у приватній автівці

Транспортний засіб та рідину сумнівного походження вилучили.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до 170 тис. грн штрафу.

Вилучене направлять на проведення експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Йдеться про незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Досудове розслідування триває.

Окрім цього, за порушення Правил дорожнього руху поліцейські склали на водія адмінпротоколи за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом), ч.10 ст. 121 (Порушення правил перевезення дітей), ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки) та ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред'явила для перевірки поліса (договору) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів).

Нагадаємо, у Черкасах викрили схему виробництва та реалізації неякісних антисептиків.