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На Волыни патрульные изъяли 100 литров спирта, который обнаружили в частной машине

Киев • УНН

 • 11992 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. В Ковеле по улице Сурикова за нарушение Правил дорожного движения работники сектора реагирования патрульной полиции остановили автомобиль "Москвич", под управлением 32-летнего местного жителя. Во время осмотра легкового полицейские обнаружили в салоне более 100 литров жидкости с характерным запахом спирта. Об этом сообщает УНН со ссылкой полицию области.

На Волыни патрульные изъяли 100 литров спирта, который обнаружили в частной машине

Транспортное средство и жидкость сомнительного происхождения изъяли.

Сведения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до 170 тыс. грн штрафа.

Изъятое направят на проведение экспертизы в Волынский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

Речь идет о незаконном изготовлении, хранение, сбыте или транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров. Досудебное расследование продолжается.

Кроме этого, за нарушение Правил дорожного движения полицейские составили на водителя админпротоколы по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством), ч.10 ст. 121 (Нарушение правил перевозки детей), ч. 5 ст. 121 (Нарушение правил пользования ремнями безопасности) и ч.1 ст.126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявили для проверки полиса (договора) обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств).

Напомним, в Черкассах разоблачили схему производства и реализации некачественных антисептиков.

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