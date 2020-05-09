На Волыни патрульные изъяли 100 литров спирта, который обнаружили в частной машине

Транспортное средство и жидкость сомнительного происхождения изъяли.

Сведения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до 170 тыс. грн штрафа.

Изъятое направят на проведение экспертизы в Волынский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

Речь идет о незаконном изготовлении, хранение, сбыте или транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров. Досудебное расследование продолжается.

Кроме этого, за нарушение Правил дорожного движения полицейские составили на водителя админпротоколы по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством), ч.10 ст. 121 (Нарушение правил перевозки детей), ч. 5 ст. 121 (Нарушение правил пользования ремнями безопасности) и ч.1 ст.126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявили для проверки полиса (договора) обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств).

Напомним, в Черкассах разоблачили схему производства и реализации некачественных антисептиков.