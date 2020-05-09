На Волыни патрульные изъяли 100 литров спирта, который обнаружили в частной машине
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Ковеле по улице Сурикова за нарушение Правил дорожного движения работники сектора реагирования патрульной полиции остановили автомобиль "Москвич", под управлением 32-летнего местного жителя. Во время осмотра легкового полицейские обнаружили в салоне более 100 литров жидкости с характерным запахом спирта. Об этом сообщает УНН со ссылкой полицию области.
Транспортное средство и жидкость сомнительного происхождения изъяли.
Сведения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до 170 тыс. грн штрафа.
Изъятое направят на проведение экспертизы в Волынский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.
Речь идет о незаконном изготовлении, хранение, сбыте или транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров. Досудебное расследование продолжается.
Кроме этого, за нарушение Правил дорожного движения полицейские составили на водителя админпротоколы по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством), ч.10 ст. 121 (Нарушение правил перевозки детей), ч. 5 ст. 121 (Нарушение правил пользования ремнями безопасности) и ч.1 ст.126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявили для проверки полиса (договора) обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств).
Напомним, в Черкассах разоблачили схему производства и реализации некачественных антисептиков.