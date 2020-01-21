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На Волині конвойований під суд злочинець вистрибнув у вікно з шостого поверху

Київ • УНН

 • 13728 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. На Волині конвой вів 31-річного чоловіка на суд, проте він вирвався та вистрибнув у вікно, внаслідок чого загинув. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Волинській області.

На Волині конвойований під суд злочинець вистрибнув у вікно з шостого поверху

"Сьогодні, 21 січня, по 11 годині на бульварі Дружби Народів у Луцьку під час конвоювання правоохоронцями до суду з вікна багатоповерхівки вистрибнув 31-річний житель обласного центру. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер", - сказано у повідомленні.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили причетність лучанина до вчинення ряду магазинних крадіжок. Йому оголосили про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт із матеріалами кримінального провадження було скеровано до суду. Однак, підозрюваний ігнорував судові рішення та переховувався. За ухвалою Луцького міського суду його оголосили в розшук.

Поліцейські встановили місце перебування правопорушника та затримали його. Під час конвоювання до суду зловмисник вирвався та вистрибнув із вікна сходової клітки між шостим та сьомим поверхами багатоповерхівки.

Відомо також, що лучанина раніше вже притягували до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.
Слідчі попередньо кваліфікують цю подію за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою – самогубство. На місці працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, в Оболонському районі столиці чоловік із психічними розладами покінчив життя самобуством, стрибнувши з даху 9-поверхового будинку.

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